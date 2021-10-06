Под Одессой в ДТП попали трое военнослужащих

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На трассе Одесса-Южное водитель Lexus, следовавший с коллегой в сторону Одессы, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Volkswagen, в котором были трое военнослужащих

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Всех, кто находился в транспортных средствах, забрала "скорая".

Пассажирка Lexus, 1967 года рождения в тяжелом состоянии. Мужчины, 1965, 1976, 1996 и 1994 г. р., получили меньшие травмы", - сообщили правоохранители.

Позже местные СМИ сообщили, что женщина умерла в больнице.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Киевщине произошло масштабное ДТП с участием грузовика.