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06 октября 2021, 10:32 282

Под Одессой в ДТП попали трое военнослужащих

06 октября 2021, 10:32 282
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Фото: Нацполиция
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На трассе Одесса-Южное водитель Lexus, следовавший с коллегой в сторону Одессы, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Volkswagen, в котором были трое военнослужащих

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Всех, кто находился в транспортных средствах, забрала "скорая".

Пассажирка Lexus, 1967 года рождения в тяжелом состоянии. Мужчины, 1965, 1976, 1996 и 1994 г. р., получили меньшие травмы", - сообщили правоохранители.

Позже местные СМИ сообщили, что женщина умерла в больнице.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Киевщине произошло масштабное ДТП с участием грузовика.

ДТП расследование военные полиция авария

 
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