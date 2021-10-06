В Киеве пьяный пассажир такси угнал авто таксиста
В Киеве пьяный молодой человек угнал такси, которое вызвал
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу столичной полиции
По данным полиции, клиент вызвал такси и попросил водителя еще подождать товарища. Когда таксист на несколько минут вышел из автомобиля, парень также выбежал, толкнул его, сел за руль и уехал.
В течение часа патрульные разыскали и остановили авто со злоумышленником, который был пьян, а следователи начали уголовное производство. Затрианий не смог объяснить мотивы поступка.
Фигуранту в случае доказательства вины грозит до восьми лет тюремного заключения с конфискацией имущества или без.
Напомним, что в апреле в Харькове раскрыли похитителей элитных авто: они работали под прикрытием криминалитета На счету группировки восемь элитных угнанных авто