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06 октября 2021, 20:53

В Киеве пьяный пассажир такси угнал авто таксиста

06 октября 2021, 20:53
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Нацполиция
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В Киеве пьяный молодой человек угнал такси, которое вызвал

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу столичной полиции

По данным полиции, клиент вызвал такси и попросил водителя еще подождать товарища. Когда таксист на несколько минут вышел из автомобиля, парень также выбежал, толкнул его, сел за руль и уехал.

В течение часа патрульные разыскали и остановили авто со злоумышленником, который был пьян, а следователи начали уголовное производство. Затрианий не смог объяснить мотивы поступка.

Фигуранту в случае доказательства вины грозит до восьми лет тюремного заключения с конфискацией имущества или без.

Напомним, что в апреле в Харькове раскрыли похитителей элитных авто: они работали под прикрытием криминалитета На счету группировки восемь элитных угнанных авто

полиция уголовное дело сроки угон водители

 
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