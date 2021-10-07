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07 октября 2021, 11:49 149

На Полтавщине столкнулись два микроавтобуса, есть пострадавший

07 октября 2021, 11:49 149
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Фото: Нацполиция
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Рядом с городом Лубны на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух микроавтобусов. В результате столкновения один из водителей был госпитализирован 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу отдела коммуникации полиции Полтавщины.

Предварительно известно, что микроавтобус "Opel Movano", под управлением водителя, 1980 года рождения, столкнулся с микроавтобусом "Mercedes Sprinter", за рулем которого был водитель, 1996 года рождения.

В результате столкновения водитель микроавтобуса "Opel Movano" получил телесные повреждения и был доставлен в местную больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Киевщине произошло масштабное ДТП с участием грузовика.

госпитализация автобус ДТП полиция авария

 
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