Нападение на журналистов "Схем": руководству "Укрэксимбанка" сообщили о подозрении

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Полицейские вручили сообщение о подозрении руководству "Укрэксимбанка" в препятствовании профессиональной деятельности журналистов "Схем", на которых напали во время интервью с председателем правления банка Евгением Мецгером

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Отмечается, 7 октября полицейские и работники прокуратуры вручили подозрение двум служебным лицам банка. В полиции имен не назвали, но, по информации УП, речь идет якобы о главе "Укрэксимбанка" Евгении Мецгере.

Также правоохранители изучают участие третьего лица, действия которого зафиксированы на видео, которое обнародовано журналистами, и причастность других лиц. По результатам проверки их действиям будет дана соответствующая правовая квалификация.

По факту нападения на журналистов начато уголовное производство по ч. 1 и ч. 3 ст. 171 УК - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Работникам "Укрэксимбанка" грозит штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, 5 октября съемочная группа проекта "Схемы" сообщила о нападении, произошел в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером.

Впоследствии Офис генпрокурора открыл уголовное производство из-за нападения на журналистов "Схем".

Во фракции "Слуга народа" о нападении на журналистов в госбанке говорят, что там были нарушения со стороны чиновника. Комитет по вопросам свободы слова рассмотрит инцидент.

Позже журналисты проекта "Схемы" восстановили удаленное видео момента нападения во время интервью с главой "Укрэксимбанка".

Сообщалось, что глава правления "Укрэксимбанка" заявил о сложении полномочий из-за конфликта, который случился с журналистами "Радио Свобода".