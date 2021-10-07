Напад на журналістів "Схем": керівництву "Укрексімбанку" повідомили про підозру

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Поліцейські вручили повідомлення про підозру керівництву "Укрексімбанку" у перешкоджанні професійній діяльності журналістів "Схем", на яких напали під час інтерв’ю із головою правління банку Євгеном Мецгером

Як пише RegioNews, про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

Зазначається, 7 жовтня поліцейські та працівники прокуратури вручили підозру двом службовим особам банку. У поліції імен не назвали, але, за інформацією УП, йдеться, нібито про голову "Укрексімбанку" Євгена Мецгера.

Також правоохоронці вивчають участь третьої особи, дії якої зафіксовані на відео, яке оприлюднене журналістами, та причетність інших осіб. За результатами перевірки їхнім діям буде надано відповідну правову кваліфікацію.

За фактом нападу на журналістів розпочато кримінальне провадження за ч. 1 та ч. 3 ст. 171 ККУ - перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Працівникам "Укрексімбанку" загрожує штраф від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років або без такого.

Нагадаємо, 5 жовтня знімальна група проєкту "Схеми" повідомила про напад, який стався у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером.

Згодом Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження через напад на журналістів "Схем".

У фракції "Слуга народу" про напад на журналістів у держбанку кажуть, що там були порушення з боку чиновника. Комітет з питань свободи слову розгляне інцидент.

Пізніше журналісти проєкту "Схеми" відновили видалене відео моменту нападу під час інтерв’ю з головою "Укрексімбанку".

Повідомлялося, що глава правління "Укрексімбанку" заявив про складання повноважень через конфлікт, який трапився з журналістами "Радіо Свобода".