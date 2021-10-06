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06 октября 2021, 18:03 4

Более 1100 недействительных COVID-сертификатов выявлено за 2 месяца - Госпогранслужба

06 октября 2021, 18:03 4
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Фото из открытых источников
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Украинские пограничники с 21 августа обнаружили более 1100 недействительных COVID-сертификатов

Об этом информируют в Госпогранслужбе, передает RegioNews.

От начала применения SafeBorder пограничники уже проверили более 450 тысяч цифровых COVID-сертификатов во время оформления граждан на въезд в Украину и обнаружили среди них более 1100 недействительных. Часть из недействительных документов имели признаки подделок. Только за прошедшие сутки пограничники направили 13 сообщений в подразделения полиции по факту выявления признаков уголовных правонарушений за подделку таких документов, а в течение последней недели сотрудники Госпогранслужбы обнаружили почти 80 подделок, - сообщили в ГПСУ.

По данным пограничников, ГПСУ начало использовать программное обеспечение и технические средства для проверки COVID-сертификатов с 21 августа.

Отмечается, что больше всего подделки граждане используют при пересечении границы в пунктах пропуска на западном участке границы и в аэропортах.

Кроме того сообщается, что согласно данных, содержащихся в Едином государственном реестре судебных решений, за последние месяцы судами было вынесено десятки приговоров за изготовление и использование поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 при пересечении границы Украины.

По данным ГПСУ, граждане в частности обращаются к услугам сомнительных интернет-дельцов для получения поддельного сертификата, или же изготавливают их самостоятельно.

Пограничники отмечают, что, по сообщению полиции, 94% ресурсов, которые предлагают продажа ПЦР-тестов и поддельных COVID-сертификатов, являются фейковыми, или это работа мошенников. Чтобы разоблачать попытки изготовления и использования подделок, происходит тесное взаимодействие между Нацполицией, Минцифрой, Минздравом и Госпогранслужбой. И на сегодня правоохранители уже зарегистрировали более 480 уголовных производств, а также в целом установили 1750 граждан, которые воспользовались незаконными услугами.

Как сообщалось, 4 октября за подделку COVID-сертификатов в Украине вынесли первый приговор врачу.

Ранее, 1 октября в Украине вынесены первые приговоры за пользование поддельными COVID-сертификатами.

Также известно, что николаевец требует вакцинации от COVID, а ему отказывают из-за наличия поддельного сертификата.

COVID-19 covid-сертификат подделка пограничники Госпогранслужба

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