14:46  05 октября
В двух больницах Франковщины развернули почти 300 коек для COVID-больных
14:18  05 октября
В "Киевтеплоэнерго" и "Киевводоканале" проводят обыски
17:30  05 октября
На Донбассе российские оккупанты три раза нарушали "тишину", один боец ООС ранен
UA | RU
UA | RU
05 октября 2021, 20:55 53

Николаевец требует вакцинации от COVID, а ему отказывают из-за наличия поддельного сертификата

05 октября 2021, 20:55 53
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Николаевцу отказали в вакцинации от коронавируса, так как он уже купил себе поддельный сертификат. Мужчина требует восстановить его право на вакцинацию

Об этом сообщил региональный координатор взаимодействия с общественностью Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека Вадим Жепало в Facebook, передает RegioNews.

Суть вопроса заключается в том, что он несколько месяцев назад купил через знакомых справку о том, что дважды вакцинировался.

Через месяц он все-таки заболел ковидом и еле выкарабкался с того света.

После этого на минувшей неделе решил вакцинироваться и когда обратился в больницу, ему сообщили, что он уже есть в базе как вакцинированный.

Теперь он требует, чтобы мы восстановили его право на вакцинацию, - сообщает Жепало.

Он добавляет, что жалобщик требует защитить его права "в жесткой форме".

Как сообщалось, 4 октября за подделку COVID-сертификатов в Украине вынесли первый приговор врачу.

Ранее, 1 октября в Украине вынесены первые приговоры за пользование поддельными COVID-сертификатами.

Также в течение месяца пограничники обнаружили более 500 поддельных COVID-сертификатов.

COVID-19 covid-сертификат подделка Николаев вакцинация

Данилов презентовал систему "СОТА" для прогнозирования и управления ситуацией с COVID-19
05 октября 2021, 18:20
В приложении "Дія" начали тестирование новых COVID-сертификатов
05 октября 2021, 14:58
Невакцинированных студентов львовских вузов могут выселить из общежитий
04 октября 2021, 18:35
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Приватбанк" Papers. Какими будут последствия офшорного скандала для страны, Зеленского и его партии
Как Зеленский в Трускавце снимал Разумкова, что из этого вышло и причем тут Pandora Papers
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua