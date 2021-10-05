Николаевец требует вакцинации от COVID, а ему отказывают из-за наличия поддельного сертификата

Об этом сообщил региональный координатор взаимодействия с общественностью Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека Вадим Жепало в Facebook, передает RegioNews.

Суть вопроса заключается в том, что он несколько месяцев назад купил через знакомых справку о том, что дважды вакцинировался.

Через месяц он все-таки заболел ковидом и еле выкарабкался с того света.

После этого на минувшей неделе решил вакцинироваться и когда обратился в больницу, ему сообщили, что он уже есть в базе как вакцинированный.

Теперь он требует, чтобы мы восстановили его право на вакцинацию, - сообщает Жепало.