Данилов презентовал систему "СОТА" для прогнозирования и управления ситуацией с COVID-19

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов презентовал информационно-аналитическую систему "СОТА", предназначенную для прогнозирования и управления ситуацией с распространением COVID-19 в Украине и мире

Об этом рассказал Данилов в интервью журналистам в ситуационном центре в Офисе президента, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Система позволяет узнавать, понимать, прогнозировать и принимать те или иные управленческие решения, связанные с COVID-19. Она позволяет четко понимать, что происходит в разрезе каждой территориальной общины, количество койко-мест, количество больных или тех, кто может в ближайшее время попасть в больницу, - рассказал Данилов.

По словам Данилова, система также отражает полную ситуацию с вакцинацией по территориальным единицам, по возрасту и полу вакцинированных, по видам и времени поступления вакцин.

Секретарь СНБО отметил, что система "СОТА" используется высшим руководством страны для принятия управленческих решений, однако открыта и для населения.

Все данные в системе верифицированы. Информация обновляется в онлайн-режиме каждое утро, - добавил он.

Секретарь СНБО также отметил, что "СОТА" содержит часть закрытой информации, однако она касается только военной составляющей.

Кроме того, система ведет мониторинг по развитию ситуации с COVID-19 не только по Украине, но и по всем странам мира.

Справочно.

Система работает с Big Data, обеспечивает хранение, сочетание и анализ данных из разных источников для повышения достоверности, эффективного мониторинга состояния национальной безопасности по более 20 направлениям, с целью эффективной координации деятельности государственных органов.

Среди этих направлений – социальная, внутренне- и внешнеполитическая безопасность, события в зоне проведения ООС, распространение заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире и в Украине, пространственная и функциональная трансформация самоуправления в контексте децентрализации, местные бюджеты и способность общин, недропользования, экономическая безопасность, финансовые рынки, угрозы на внутренних и внешних рынках.

Как сообщалось, СНБО запустил портал с украинскими санкционными списками.