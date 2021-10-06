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06 жовтня 2021, 18:03 4

Понад 1100 недійсних COVID-сертифікатів виявлено за 2 місяці – Держприкордонслужба

06 жовтня 2021, 18:03 4
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Фото з відкритих джерел
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Українські прикордонники з 21 серпня виявили більш ніж 1100 недійсних COVID-сертифікатів

Про це інформують у Держприкордонслужбі, передає RegioNews.

Від початку застосування SafeBorder прикордонники вже перевірили більше ніж 450 тисяч цифрових COVID-сертифікатів під час оформлення громадян на в’їзд в Україну та виявили серед них понад 1100 недійсних. Частина з недійсних документів мали ознаки підробок. Лише минулої доби прикордонники направили 13 повідомлень до підрозділів поліції по факту виявлення ознак кримінальних правопорушень за підроблення таких документів, а протягом останнього тижня співробітники Держприкордонслужби виявили майже 80 підробок, - повідомили в ДПСУ.

За даними прикордонників, ДПСУ почало використовувати програмне забезпечення і технічні засоби для перевірки COVID-сертифікатів з 21 серпня.

Зазначається, що найбільше підробки громадяни використовують при перетинанні кордону в пунктах пропуску на західній ділянці кордону та в аеропортах.

Окрім того повідомляється, що відповідно до даних, які містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, за останні місяці судами було винесено десятки вироків за виготовлення та використання підроблених сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 при перетинанні державного кордону України.

За даними ДПСУ, громадяни зокрема звертаються до послуг сумнівних інтернет-ділків для отримання підробного сертифікату, або ж виготовляють їх самостійно.

Прикордонники зазначають, що, за повідомленням поліції, 94% ресурсів, які пропонують продаж ПЛР-тестів та підроблених COVID-сертифікатів, є фейковими, або це робота шахраїв. Аби викривати спроби виготовлення та використання підробок, відбувається тісна взаємодія між Нацполіцією, Мінцифрою, МОЗ та Держприкордонслужбою. І на сьогодні правоохоронці вже зареєстрували понад 480 кримінальних проваджень, а також загалом встановили 1750 громадян, які скористалися незаконними послугами.

Як повідомлялося, 4 жовтня за підробку COVID-сертифікатів в Україні винесли перший вирок лікарю.

Раніше, 1 жовтня в Україні винесено перші вироки за користування підробними COVID-сертифікатами.

Також відомо, що миколаєвець вимагає вакцинації від COVID, а йому відмовляють через наявність підробного сертифікату.

COVID-19 covid-сертифікат підробка прикордонники Держприкордонслужба

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