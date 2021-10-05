14:46  05 октября
В двух больницах Франковщины развернули почти 300 коек для COVID-больных
14:18  05 октября
В "Киевтеплоэнерго" и "Киевводоканале" проводят обыски
08:06  05 октября
Боевики били из гранатометов вблизи Лебединского и Новотошковского
UA | RU
UA | RU
05 октября 2021, 15:26 42

В Черновцах вспышка COVID-19 в коллективе областного театра: отменены спектакли

05 октября 2021, 15:26 42
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Черновицком областном облмуздрамтеатре отменены спектакли из-за того, что не хватает актерского состава из-за заболеваемости COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "Версии".

Даже на День города не смогли сыграть обещанный спектакль "Сватанье на Гончаривке", потому что не хватало актерского состава. Удалось собрать актеров только на одну сказку. Поэтому отменили спектакли – некому играть. Все работники театра сдают ПЦР-тесты, – рассказала художественный руководитель Черновицкого драмтеатра им. Ольги Кобылянской, народная артистка Украины Людмила Скрипка.

Как стало известно, болеют как актеры, так и оркестранты. Немало среди них и вакцинированных.

Количество больничных зашкаливает, такого у нас еще не было никогда, – замечает художественная руководительница.

Не знает руководство театра также, удастся ли принять участие в ближайшие выходные в запланированном трехдневном фестивале, посвященном празднованию 400-летия Хотинской битвы. Начать праздник должна труппа драмтеатра представлением на 40 минут.

Как сообщалось, в Минздраве рассказали, когда в Украине ожидается вспышка коронавируса.

Раньше омбудсмен сообщила, что в ОРДЛО вспышка COVID-19, больницы заполнены почти на 100%.

коронавирус Черновцы COVID-19 театр вспышка

В двух больницах Франковщины развернули почти 300 коек для COVID-больных
05 октября 2021, 14:46
В Киеве могут внедрить QR-коды для входа в кафе и рестораны
05 октября 2021, 10:52
Перечень профессий, которые обязаны вакцинироваться от COVID-19 сократят - Минюст
04 октября 2021, 20:40
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Приватбанк" Papers. Какими будут последствия офшорного скандала для страны, Зеленского и его партии
Как Зеленский в Трускавце снимал Разумкова, что из этого вышло и причем тут Pandora Papers
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram