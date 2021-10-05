В Черновцах вспышка COVID-19 в коллективе областного театра: отменены спектакли

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В Черновицком областном облмуздрамтеатре отменены спектакли из-за того, что не хватает актерского состава из-за заболеваемости COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "Версии".

Даже на День города не смогли сыграть обещанный спектакль "Сватанье на Гончаривке", потому что не хватало актерского состава. Удалось собрать актеров только на одну сказку. Поэтому отменили спектакли – некому играть. Все работники театра сдают ПЦР-тесты, – рассказала художественный руководитель Черновицкого драмтеатра им. Ольги Кобылянской, народная артистка Украины Людмила Скрипка.

Как стало известно, болеют как актеры, так и оркестранты. Немало среди них и вакцинированных.

Количество больничных зашкаливает, такого у нас еще не было никогда, – замечает художественная руководительница.

Не знает руководство театра также, удастся ли принять участие в ближайшие выходные в запланированном трехдневном фестивале, посвященном празднованию 400-летия Хотинской битвы. Начать праздник должна труппа драмтеатра представлением на 40 минут.

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