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01 октября 2021, 15:18 7

В Украине вынесены первые приговоры за пользование поддельными COVID-сертификатами

01 октября 2021, 15:18 7
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из открытых источников
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Жовковский районный суд Львовской области вынес первые в Украине приговоры за подделку COVID-сертификатов о вакцинации. Мужчину из Ивано-Франковской области и женщину из Хмельницкого оштрафовали за попытку пересечь с ними границу с Польшей

Мужчина нашел в интернете бланк о прививках вакциной Pfizer с реквизитами Ивано-Франковской областной клинической больницы, после чего скатал его и внес свои данные и данные своего сына, а также подделал подпись врача. Затем он попытался пересечь границу с Польшей, но пограничники обнаружили подделку и задержали его. Суд признал его виновным и оштрафовал на 850 гривен, сообщает RegioNews со ссылкой на zaxid.net

В другом деле работница АЗС "БРСМ" в Хмельницком тоже скачала из интернета сертификат о вакцинации Pfizer с реквизитами одной из клиник, внесла свои данные и подделала подпись врача. Ее задержали при пересечении границы с Польшей, суд также оштрафовал ее на 850 гривен.

Напомним, что недавно в Киеве разоблачили схему подделки COVID-сертификатов.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров предложит Верховной Раде внести изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за подделку и пользование документами о вакцинации против особо опасных инфекционных болезней(COVID-сертификатов).

пограничники COVID-19 клиника covid-сертификат

 
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