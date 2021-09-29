Кабмин выделил почти 400 млн гривен на обеспечение COVID-больниц кислородом
Кабинет министров Украины выделил 395 миллион гривен на обеспечение централизованной подачей кислорода коечного фонда учреждений здравоохранения
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров 29 сентября, передает RegioNews.
Учитывая быстрое распространение COVID-19 и увеличение нагрузки на больницы. Сегодня мы приняли решение о перераспределении 395 млн грн на обеспечение коечного фонда централизованным кислородным снабжением", - сообщил он.
В целом в Украине для больных COVID-19 предусмотрено 90 тысяч кроватей: сейчас готовы 45 тысяч коек, 97% которых обеспечены кислородом.
Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове выросло количество больных коронавирусом: сейчас в городе заняты 90% коек для больных COVID-19 в опорных больницах города.