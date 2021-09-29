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Кабмин выделил почти 400 млн гривен на обеспечение COVID-больниц кислородом
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29 сентября 2021, 14:02 17

Кабмин выделил почти 400 млн гривен на обеспечение COVID-больниц кислородом

29 сентября 2021, 14:02 17
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Фото: из открытых источников
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Кабинет министров Украины выделил 395 миллион гривен на обеспечение централизованной подачей кислорода коечного фонда учреждений здравоохранения

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров 29 сентября, передает RegioNews.

Учитывая быстрое распространение COVID-19 и увеличение нагрузки на больницы. Сегодня мы приняли решение о перераспределении 395 млн грн на обеспечение коечного фонда централизованным кислородным снабжением", - сообщил он.

В целом в Украине для больных COVID-19 предусмотрено 90 тысяч кроватей: сейчас готовы 45 тысяч коек, 97% которых обеспечены кислородом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове выросло количество больных коронавирусом: сейчас в городе заняты 90% коек для больных COVID-19 в опорных больницах города.

коронавирус Кабмин финансирование бюджет больницы

 
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