Кабмин направит 205 млн грн на доплаты медикам, которые борются с COVID

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Кабинет министров Украины выделил 395 миллионов гривен на доплаты медработникам и работникам лабораторных подразделений, участвующих в борьбе с коронавирусной инфекцией

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров 29 сентября, передает RegioNews.

Во время заседания поддержали решение о выделении дополнительных доплат медицинским и другим работникам лабораторных подразделений Минздрава, которые имеют непосредственное отношение к борьбе с COVID-19", - заявил он.

По его словам, "это насущная необходимость, учитывая высокую загруженность на лабораторные центры, которые сейчас работают практически круглосуточно".

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины выделил 395 миллионов гривен на обеспечение централизованной подачей кислорода коечному фонду учреждений здравоохранения.