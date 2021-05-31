В Украине появится президентский университет будущего: Зеленский подписал указ

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране будет создано учебное заведение - президентский университет, где будут готовить "людей будущего". Соответствующий указ президент подписал сегодня, 31 мая

Об этом Зеленский сообщил в ходе форума "Украины30. Образование и наука", передает RegioNews.

В Украине будет создан президентский университет - это учреждение высшего образования, которое будет готовить людей будущего", - рассказал он.

По его словам, в университете будет готовить специалистов: по информационной и кибербезопасности, искусственному интеллекту, нанотехнологиям, аэрокосмических, энергетичных и биотехнологий.

В университете будут учиться бесплатно, но по окончанию обучения выпускники будут обязаны работать на государство.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал создание нового университета, который будет готовить специалистов по вопросам безопасности. Студентам обещают платить высокие стипендии.