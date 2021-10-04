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04 октября 2021, 17:11 10

Зеленский поручил правительству увеличить количество коек в больницах в регионах с критической COVID-ситуацией

04 октября 2021, 17:11 10
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Фото: Рixabay
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Президент Владимир Зеленский поручил правительству увеличить количество мест для больных коронавирусом в регионах, где наблюдается стремительный рост числа больных

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Офис президента.

Отмечается, что глава государства провел селекторное совещание по вопросам противодействия пандемии коронавируса с представителями правительства. По данным Минздрава, больше инфицированных в Харьковской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областях. Всего в Украине на сегодняшний день - 138,5 тысячи активных больных.

Президент поставил правительству задачу обеспечить в ближайшее время увеличение количества койко-мест в регионах, где наблюдается стремительный рост заболеваемости коронавирусом.

Напомним, ранее сообщалось, что уже семь областей близки к переходу в "оранжевую" зону карантина.

коронавирус Украина Владимир Зеленский карантин больницы

 
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