Зеленский поручил правительству увеличить количество коек в больницах в регионах с критической COVID-ситуацией
Президент Владимир Зеленский поручил правительству увеличить количество мест для больных коронавирусом в регионах, где наблюдается стремительный рост числа больных
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Офис президента.
Отмечается, что глава государства провел селекторное совещание по вопросам противодействия пандемии коронавируса с представителями правительства. По данным Минздрава, больше инфицированных в Харьковской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областях. Всего в Украине на сегодняшний день - 138,5 тысячи активных больных.
Президент поставил правительству задачу обеспечить в ближайшее время увеличение количества койко-мест в регионах, где наблюдается стремительный рост заболеваемости коронавирусом.
Напомним, ранее сообщалось, что уже семь областей близки к переходу в "оранжевую" зону карантина.