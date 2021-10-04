Зеленский поручил начать кампанию по вакцинации от COVID-19 пенсионеров

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству социальной политики совместно с Министерством здравоохранения развернуть кампанию по вакцинации dsl COVID-19 пенсионеров

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.

Кроме этого, по словам Зеленского, ведомства должны усилить и информационное направление по вакцинации этой категории населения.

Зеленский отметил, что сейчас в Украине из 11 млн пенсионеров вакцинировано около 25%. Владимир Зеленский предложил рассмотреть возможность привлечения к вышеупомянутой информкампании "Укрпочты" и представителей бизнеса.

Напомним, что сейчас полностью вакцинировались от COVID-19 более 5 миллионов украинцев.

С 20 сентября в Украине начали действовать новые правила карантина.

Все ограничения начинают действовать после перехода страны в "желтую" зону. Так, при попадании страны в "желтую" зону вводятся ограничения на количество посетителей в фитнес-центрах, число участников массовых мероприятий, а в кино и театрах заполненность залов не должно превышать 50%.

В "красной" зоне запрещается работа кафе, ресторанов, кино, театров, ТРЦ, школ рынков. Также в этой зоне работать могут только АЗС, продуктовые магазины, аптеки, банки, почта и ветклиники.

Новыми правилами предусмотрены привилегии для вакцинированных. Так, в "желтой" зоне ограничений можно избежать имея хотя бы одну дозу вакцины, в "красной" - две дозы.

Также с 20 сентября начали действовать два вида внутренних сертификатов:

"желтый" - для одной дозы, выдается на 120 дней;

"зеленый" - для двух доз, выдается на 365 дней.

Цветные сертификаты будут доступны только в приложении "Дія".

Кроме того, сертификат будет содержать информацию об отрицательном тесте (действует 72 часа) и о том, что человек переболел.