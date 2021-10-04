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04 октября 2021, 18:26 7

В Минздраве рассказали, где Украина будет брать сырье для изготовления COVID-вакцин

04 октября 2021, 18:26 7
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Фото из открытых источников
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В Украине вакцину CoronaVac начнут производить в 2022 году. Сырье для нее будут покупать в Китае

Как пишет RegioNews, об этом рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Фокусу".

""Лекхим" – это официальный поставщик вакцины CoronaVac в Украине. Действительно, корпорация сейчас ведет переговоры по локализации производства. Сырье будут доставлять из Китая и разливать уже здесь", – рассказал Кузин.

По его словам, локализованное производство поможет избежать дополнительных транспортных расходов. Производство CoronaVac обещают запустить в первом квартале 2022 года.

Напомним, что на днях в Минздраве анонсировали производство вакцин от коронавируса. Глава ведомства Виктор Ляшко сообщил, что она появится уже в следующем году. По его словам, в Харькове начался монтаж линии по производству вакцин против гриппа и COVID-19.

Также сообщалось, что в Украине могут разрешить вакцинацию от COVID-19 детей от 12 лет.

Китай коронавирус Украина вакцина карантин

 
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