ОАСК просят отменить дистанционное обучение в школах где вакцинировано от COVID-19 менее 80% учителей

из открытых источников

Окружным административным судом города Киева зарегистрировано иск к Кабинету Министров Украины относительно отмены решения о переводе школ на дистанционное обучение при условии вакцинации от COVID-19 менее 80% учителей

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-лужбу суда.

Истец Дмитрий Ламза просит отменить Постановление Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 года №1236 (в редакции от 24.09.21) "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" в части, касающейся посещения учебных заведений соискателями образования.

"В частности, в соответствии с оспариваемыми положениями, в случае установления "желтого" уровня эпидемической опасности детям будет разрешено посещать дошкольные, специальные учреждения, 1-4 классы учреждений общего среднего образования, а также учебные заведения, в которых работает не менее 80% работников, имеющих документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, отрицательный тест и тому подобное. А в случае установления "красного" уровня – все работники должны иметь один из вышеуказанных документов", - отмечается в сообщении.

По мнению истца, положения обжалуемого постановления являются дискриминационными по отношению к работникам образования.

Сейчас суд решает вопрос открытия производства по делу.

Напомним, что с 20 сентября в Украине начали действовать новые правила карантина

Все ограничения начинают действовать после перехода страны в "желтую" зону. Так, при попадании страны в "желтую" зону вводятся ограничения на количество посетителей в фитнес-центрах, число участников массовых мероприятий, а в кино и театрах заполненность залов не должно превышать 50%.

В" красной " зоне запрещается работа кафе, ресторанов, кино, театров, ТРЦ, школ рынков. Также в этой зоне работать могут только АЗС, продуктовые магазины, аптеки, банки, почта и ветклиники.

Новыми правилами предусмотрены привилегии для вакцинированных. Так, в "желтой" зоне ограничений можно избежать имея хотя бы одну дозу вакцины, в "красной" - две дозы.

Также с 20 сентября начали действовать два вида внутренних сертификатов:

"желтый" - для одной дозы, выдается на 120 дней;

"зеленый" - для двух доз, выдается на 365 дней.

Цветные сертификаты будут доступны только в приложении "Действие".

Кроме того, сертификат будет содержать информацию о отрицательном тесте (действует 72 часа) и о том, что человек переболел.