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04 октября 2021, 16:57 3

Треть COVD-больниц Харьковщины заполнены более чем на 95% - ОГА

04 октября 2021, 16:57 3
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На Харьковщине 6 из 18 СOVID-больницы заполнены больными более чем на 95%, планируется приобщить к приему больных COVID-19 еще два заведения

Об этом сообщил на брифинге директор департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Максим Хаустов, пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ

"Есть больницы, которые заполнены более чем на 95%. Это и 13-и (городская) больница, и 17-и и 25-и, и диспансер радиационной защиты, и Чугуевская (районная больница - ред.) – там тоже очень большой процент. Все остальные – ниже 90%, идет постоянная ротация больных – выписка и прием, поэтому стараемся удерживать ситуацию", - сказал Хаустов.

Чиновник добавил, что сейчас в госпитальную базу области входят уже 18 больниц. ОГА хочет ввести в резерв еще два учреждения - Изюмскую центральную районную больницу и больницу на железнодорожном транспорте №2, об этом ведутся переговоры с Минздравом.

По данным Хаустова, загруженность городских больниц Харькова на утро 4 октября, составляет 89%, больниц областного подчинения, которые находятся в Харькове, – 66%, больниц в районах – 58%.

В то же время харьковская волонтер Наталья Попова, которая помогает больным COVID-19, рассказала, что свободных мест практически нет во всех больницах, расположенные в Харькове. Исключение – областная детская инфекционная больница и роддом №2, где принимают исключительно детей, беременных и рожениц соответственно.

Напомним, что по состоянию на утро 4 октября семь областей страны соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина. За прошедшие сутки в Украине обнаружили около 5 тысяч новых случаев коронавируса.

госпитализация Минздрав COVID-19 ОГА больница

 
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