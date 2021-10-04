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04 октября 2021, 15:29 110

Садовый заявил о том, что Львов уже входит в "красную" зону карантина

04 октября 2021, 15:29 110
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Фото: из открытых источников
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Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 среди жителей города. За последние дни наблюдается серьезный рост госпитализаций COVID-больных и количества выявленных положительных ПЦР-тестов

Об этом сообщила пресс-служба городского совета Львова, передает RegioNews.

Мы красной зоны не избежим, мы уже в нее входим. Думаю, через несколько дней вопрос будет стоять жестче, потому что есть рост заболеваемости. По количеству людей, которые имеют положительный ПЦР-результат, динамика отрицательная, также есть большая загрузка по больницам. Как правило, в тяжелое состояние попадают люди, которые не болели и не вакцинированы", - отметил Садовый.

По его словам, среди новых госпитализированных пациентов - более 95% не были вакцинированными.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 4 октября семь областей страны отвечают "оранжевой" зоне адаптивного карантина. Показатели "оранжевой" зоны имеют следующие области: Житомирская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черновицкая.

Напомним, в Украине за 3 октября обнаружили 4821 нового больного коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Харьковской и Черновицкой областях.

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