Льивская облкомиссия ТЭБ и ЧС рекомендует поселять в общежития только вакцинированных студентов

пресс-служба Львовской ОГА

Львовская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендовала руководителям вузов региона селить в общежития только вакцинированных студентов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу львовской облгосадминистрации

"В начале осени начнется обучение, следовательно жизнь в городе и области активизируется. На Львовщине категория студентов составляет более 100 тысяч человек. Тем самым увеличится риск распространения вируса COVID-19 в основном, среди молодежи. Следовательно, члены комиссии рекомендуют руководителям учебных заведений (в частности, ректорам высших учебных заведений) проводить заселение студентов в ведомственные общежития только после прохождения полного курса вакцинации от COVID-19", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что заведения сферы образования смогут начать новый учебный год в обычном режиме только в том случае, если 80% преподавательского состава будут привиты против коронавирус.

Сейчас во Львовской области прививки против коронавирус получили 420 тысяч жителей области. В то же время на заседании комиссии директор департамента по вопросам здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис констатировал, что темпы вакцинации в области сейчас ниже, чем в других областях.

Напомним, что министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что вакцинированные украинцы получат привилегии.