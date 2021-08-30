Невакцинированные от коронавируса студенты смогут заселяться в общежития – Шкарлет

Фото из открытых источников

Сейчас в Украине нет никаких нормативных документов или требований о невозможности заселения в общежития невакцинированных от коронавируса студентов

Об этом сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает RegioNews со ссылкой на NV.ua.

По словам министра, запрет на проживание в общежитиях для невакцинированных студентов является нарушением прав.

Не может быть такого, это нарушение прав, никаких ни нормативных документов, ни требований нет, — отметил министр.

При этом главный санитарный врач Сергей Кузин в интервью Укринформу заявил, что в Минздраве обсуждают вопрос о невозможности работы общежитий, если там будет недостаточное количество вакцинированных студентов.

Да, это должно быть нормировано. И есть много механизмов, есть постановления главного государственного санитарного врача Украины, которые могут внедрять дополнительные нормы, есть санитарные регламенты, есть внесение изменений в постановление КМУ. Но каждое такое решение будет взвешенным, и уже после этого мы примем решение по механизму — каким образом оно будет воплощаться через нормативные документы, — пояснил главный санврач.

Как сообщалось, в Минэкономики отметили, что закон не дает оснований заставлять работников вакцинироваться.

Также в Минздрав заверили, что непривитым от COVID-19 детям не могут отказать в приеме на обучение.