Уже семь областей близки к переходу в "оранжевую" зону карантина

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По состоянию на утро 4 октября семь областей страны соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.

Показатели "оранжевой" зоны имеют следующие области: Житомирская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черновицкая.

Так, во всех этих регионах превышен показатель уровня заболеваемости коронавирусом. Худшая ситуация сейчас в Черновицкой области - 609, на втором месте Харьковская - 433, хотя нормой является не более 75 на 100 тысяч населения.

Кроме того, уровень COVID-госпитализаций превышен в Запорожской области - 62,5%, Харьковской - 68,6%, Херсонской - 65,4 и Черновицкой 65,6%.

Вместе с тем в Харьковской области наблюдается превышение нормы по загруженности COVID-коек с кислородом - 66,4% по сравнению с разрешенными 65%.

Напомним, в Украине за 3 октября обнаружили 4821 нового больного коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Харьковской и Черновицкой областях.