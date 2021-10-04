В Минздраве рассказали, когда в Украине ожидается вспышка коронавируса

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Как пишет RegioNews, об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью изданию "Фокус".

По его словам, сейчас много разных прогнозов развития пандемии COVID-19 в Украине, но в долгосрочной перспективе они плохо работают.

"Все прогнозы показывают стремительный рост заболеваемости в ноябре и переполненную систему здравоохранения. ВОЗ совместно с Национальной службой здоровья Украины разработала три возможных сценария развития событий: оптимистический, пессимистический и умеренный, по которому мы сейчас как раз движемся, но ситуация может быстро меняться", сказал главный санврач.

Кузин рассказал, что на уровне каждой области есть еще две-три резервные больницы для приема пациентов с коронавирусом. На сегодня насчитывается около 40 тысяч коек, в случае ухудшения ситуации, можно развернуть до 70 тысяч, а с учетом резервных - до 90 тысяч кроватей.

Ранее сообщалось, что уже семь областей близки к переходу в "оранжевую" зону карантина.