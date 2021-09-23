Больницы Харькова переполнены. Больные COVID-19 лежат даже в коридорах

В Харькове, что спасти больных тяжелой формой COVID-19, врачи вынуждены госпитализировать пациентов в коридорах

Фото переполненных больничных коридоров на своей странице в "Фейсбуке" обнародовала бывший советник главы Харьковской облгосадминистрации по гуманитарным и медицинским вопросам, волонтер Наталья Попова.

"Так выглядит выбор Врачей. Спасти всех, кто хотя бы помещается в здание, а не прикрываться бумажками и нелепой статистикой", - прокомментировала обнародованные фото Попова.

"А ещё, - добавила она, - так выглядит заполненность ковидных отделений на уровне 52% и жёлтая зона".

"Так выглядят массовые мероприятия и отсутствие социальной дистанции. И да, это далеко не пик. Ведь в магазинах, общественном транспорте, в офисах и школах масочный режим до сих пор "не актуален", - написала Наталья Попова.

Напомним, по оперативным данным Министерства здравоохранения, за минувшие сутки больше всего новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Харьковской области – 839. Далее идут: Львовская (685), Донецкая (520), г. Киев (467) и Днепропетровска (456).

Ранее народный депутат Юлия Светличная призвала правительство срочно вмешаться в ситуацию с распространением COVID-19 на Харьковщине, поскольку местная власть не в состоянии самостоятельно выполнять свои функции.