Юлия Светличная: Харьковская власть не способна остановить COVID-19, нужна помощь правительства

Правительству нужно немедленно вмешаться в ситуацию с распространением COVID-19 на Харьковщине, поскольку региональная власть не способна выполнять свои функции самостоятельно

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написала народный депутат Юлия Светличная.

По ее словам, она еще две недели назад на заседании парламента "предупреждала правительство, что в Харьковской области региональная власть не способна выполнять свои функции самостоятельно, и если правительство не вмешается и не поможет, то в регионе возникнет сложная ситуация с распространением COVID-19".

"К сожалению, так и произошло, Харьковская область сейчас имеет наихудшую динамику среди всех регионов страны по росту заболеваемости и количеству летальных случаев. Только за последние сутки количество заболевших в 4 раза больше чем выздоровевших!"- добавила Светличная.

Также она сообщила, что имела разговор с министром здравоохранения Виктором Ляшко по поводу этой ситуации. "Договорились о конкретных действиях со стороны министерства, в ближайшее время будет создана рабочая группа по помощи и анализу ситуации в области. Потому что бумажные отчеты и реальность - совершенно разные вещи. Отмечу, что министр конструктивен, и полностью понимает проблему. Договорились о его помощи и особом внимании к стратегическому для страны региону", - заявила Юлия Светличная.

Напомним, по оперативным данным Министерства здравоохранения, за минувшие сутки больше всего новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Харьковской области – 839. Далее идут: Львовская (685), Донецкая (520), г. Киев (467) и Днепропетровска (456).