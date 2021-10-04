На Сумщине оперативники разоблачили схему хищения "ковидных" средств

Фото: СБУ

В Сумской области Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения государственных средств на строительстве отделения для приема COVID-больных и ремонте трех амбулаторий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что в октябре 2020 года полтавская коммерческая структура победила в тендере и должна была сразу начать работы, чтобы в начале 2021 года новое отделение уже принимало больных.

По материалам следствия, организаторы сделки систематически вносили ложные сведения в бухгалтерские документы о якобы приобретении строительных материалов, кроме того, большинство работ было выполнено лишь "на бумаге".

Как свидетельствуют подсчеты налоговиков и Госаудитслужбы, в результате таких действий подозреваемые незаконно присвоили 2,7 млн грн из государственного Фонда борьбы с пандемией COVID-19.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины предлагает направить 22 млрд грн из государственного бюджета 2022 года на борьбу с пандемией коронавируса. В целом правительство предлагает заложить в проекте Госбюджета-2022 на сектор здравоохранения 192,5 млрд грн.