Михаил Добкин призвал власти Харькова не пиариться на праздниках во время пандемии, а срочно созвать внеочередную сессию горсовета

Лидер ОО "Наш Дом – Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин призвал все "адекватные силы в Харьковском городском совете" инициировать внеочередную сессию, чтобы срочно выделить средства для противодействия новой волне COVID-19

Соответствующее заявление Михаил Добкин обнародовал на своем телеграмм-канале.

Он заявил, что на этой неделе харьковчан с тяжелой формой COVID-19 вынуждены были госпитализировать в города Харьковской области, поскольку в самом Харькове уже нет кислородных мест в ковидных больницах.

"Балаклея, Змиёв, Чугуев - в эти города всю эту неделю госпитализировали харьковчан с COVID-19. Сегодня добавился Первомайский! А это ещё 90 километров в машине скорой помощи по бездорожью!" – возмутился Михаил Добкин.

По его словам, "если мы хотим, чтоб Харьков не обрушился в новый локдаун, нужно перестать играть в избирательные игры и принимать срочные меры. Призываю адекватные силы в Харьковском городском совете инициировать внеочередную сессию и выделить деньги на помощь больным и медикам".

"Свободных мест с кислородом в Харькове нет, а власть продолжает пиариться на праздниках, тупо наблюдая статистику. Нужно не ждать очередной "зоны", а перераспределить деньги с пиаровских строек на дополнительные ковидные стационары в черте города, а не в радиусе 150-ти км от дома! И надо, наконец-то, начинать финансировать врачей, плюс закупку медикаментов в полном объеме. В том числе - "первичку", чтоб семейные врачи перестали посылать людей с симптомами домой без поддержки, а потом им же искать в области реанимацию", - заявил Михаил Добкин.

"О здоровье животных в зоопарке уже попытались позаботиться. Не получилось. Так постарайтесь подумать и позаботиться о людях, о харьковчанах. Надеюсь, подойдёте к этому более ответственно. Если что, обращайтесь. Научу и подскажу", - подытожил лидер ОО "Наш Дом – Харьков".

Напомним, по данным Министерства здравоохранения, за минувшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 1073 случая заболевания коронавирусом, что является самым высоким показателем по Украине. За последние сутки от COVID-19 на Харьковщине умерло 26 человек.

Койко-места в харьковских ковидных больницах закончились еще 23 сентября, люди лежат в больницах в коридорах, часть госпитализируют за пределы города в больницы населенных пунктов области.

Ранее народный депутат Юлия Светличная призвала правительство срочно вмешаться в ситуацию с распространением COVID-19 на Харьковщине, поскольку местная власть не в состоянии самостоятельно выполнять свои функции.