12:24  27 сентября
За два года родственники "слуг народа" приобрели имущества на 60 млн гривен - КИУ
17:19  27 сентября
Стало известно, сколько силовиков в Украине уже вакцинировались от коронавируса
17:46  27 сентября
На Донбасе боевики дважды обстреляли наших защитников:потерь нет
UA | RU
UA | RU
27 сентября 2021, 21:41 3

Разумков все еще не получил приглашения на "большое заседание фракции "Слугу народа"

27 сентября 2021, 21:41 3
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков до сих пор не получил приглашения на заседание фракции "Слуга народа" в Трускавце, однако вероятно, поедет с рабочей поездкой во Львовскую область

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий Украинской правде пресс-секретарь главы парламента Ольги Туний.

"Приглашения не поступало, но мы не исключаем, что председатель Верховной Рады будет в эти дни на Западной Украине, в частности во Львовской области", - сообщила Туний.

Как известно Разумков-первый номер избирательного списка президентской партии. В течение последних дней усиливается напряжение между ним и партийцами и офисом президента.

Глава партии " Слуга народа "Александр Корниенко считает действия Разумкова "некомандными", а советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что если конфликт будет расти, то"вмешается президент".

Напомним, что 1-2 октября в Трускавце состоится выездное заседание фракции "Слуга народа", так называемая"большая фракция".

Планируется, что собрание с участием Президента Украины Владимира Зеленского состоится в отеле "Rixos Prykarpattya". На его территории будет работать медиацентр.

Запланированы брифинги руководства и представителей партии или фракции, а также приглашенных гостей.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко пояснил, что на собрании парламентской фракции в Трускавце пригласят руководителей Офиса генпрокурора и Службы безопасности Украины, а также представителей Кабинета министров и Офиса президента.

По итогам заседания ожидаются кадровые решения. Не исключена, в частности отставка председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

фракция Слуга народа спикер Офис генпрокурора Офис президента

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Буряк устал, Буряк уходит. Почему мэр Запорожья срочно собрался в отставку
До встречи через полгода. Как, принимая антиолигархический закон, власть помогла оппозиции его оспорить
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua