Разумков все еще не получил приглашения на "большое заседание фракции "Слугу народа"

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков до сих пор не получил приглашения на заседание фракции "Слуга народа" в Трускавце, однако вероятно, поедет с рабочей поездкой во Львовскую область

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий Украинской правде пресс-секретарь главы парламента Ольги Туний.

"Приглашения не поступало, но мы не исключаем, что председатель Верховной Рады будет в эти дни на Западной Украине, в частности во Львовской области", - сообщила Туний.

Как известно Разумков-первый номер избирательного списка президентской партии. В течение последних дней усиливается напряжение между ним и партийцами и офисом президента.

Глава партии " Слуга народа "Александр Корниенко считает действия Разумкова "некомандными", а советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что если конфликт будет расти, то"вмешается президент".

Напомним, что 1-2 октября в Трускавце состоится выездное заседание фракции "Слуга народа", так называемая"большая фракция".

Планируется, что собрание с участием Президента Украины Владимира Зеленского состоится в отеле "Rixos Prykarpattya". На его территории будет работать медиацентр.

Запланированы брифинги руководства и представителей партии или фракции, а также приглашенных гостей.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко пояснил, что на собрании парламентской фракции в Трускавце пригласят руководителей Офиса генпрокурора и Службы безопасности Украины, а также представителей Кабинета министров и Офиса президента.

По итогам заседания ожидаются кадровые решения. Не исключена, в частности отставка председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.