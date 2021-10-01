На заседании "слуг" в Трускавце развернут пункт тестирования на COVID

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В Трускавце, где будет проходить заседание фракции "Слуга народа", развернут пункт тестирования на COVID-19

Об этом в Telegram сообщила спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук, передает RegioNews.

Все вакцинированные участники, включительно с членами команды, сдадут экспресс-тест на выявление антигена, который позволяет получить результат уже через 15 минут", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что двух журналисток изданий "Левый берег" и "Цензор.нет", ехавших в Трускавец, где будет проходить заседание фракции "Слуга народа", выставили из вагона, в котором у них были куплены билеты, чтобы посадить на их место народных депутатов.