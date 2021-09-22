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22 сентября 2021, 13:27 2

Большое совещание "Слуг" с президентом состоится в Трускавце – Корниенко

22 сентября 2021, 13:27 2
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Фото из открытых источников
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Большое заседание партии "Слуга народа" действительно состоится в конце следующей недели. Около 300 политиков соберут в курортном городе Трускавец во Львовской области

Об этом заявил глава партии Слуга народа Александра Корниенко во время общения с журналистами в Раде, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Корниенко, есть возможность собрать большое заседание фракции. Будут также представители Офиса президента, правительства. Кроме того, пригласят представителей силовых ведомств, генерального прокурора.

Для того, чтобы мы подняли те вопросы, которые беспокоят людей по вопросам справедливости, - пояснил Корниенко.

На вопрос, будет ли на заседании Дмитрий Разумков, глава СН ответил "не уверен". Затем добавил, что ориентироваться будут на состояние здоровья спикера, ведь он сейчас находится на больничном из-за коронавируса.

Глава партии "Слуга народа" объясняет: Трускавец выбрали, потому что в Украине мало похожих туристических мощностей.

Кроме Трускавца мало таких мест, потому что надо компактно расселить большое количество людей - около 300. Мы займем фактически все отели в Трускавце, - отметил Корниенко.

Он подчеркнул, что депутаты будут селиться за свой счет.

Кто-то даже уже с семьями планирует уехать, потому что это выходные, - добавил глава СН.

Основными темами будут стратегические вопросы.

Будем подводить итоги того, что мы успели сделать за половину срока Владимира Зеленского и почти половину нашего срока. И наметить, что мы дальше делаем, по каким мы реформам дальше ускоряемся, по каким еще общаемся с людьми. Как интегрируются в общую нашу стратегическую программу такие вещи, как программа действий правительства, - пояснил Корниенко.

Заседание пройдет в следующую пятницу-воскресенье, то есть 1-3 октября. Главные вопросы рассмотрят во второй половине дня 1 октября, а также днем в субботу 2 октября.

Как сообщалось, фракция "Слуга народа" планирует большое совещание с участием президента.

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