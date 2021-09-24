В Украине за сутки выявили более 9 тысяч новых больных COVID-19

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В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 9 058 новых подтвержденных случаев коронавируса. Среди новых больных - 849 детей и 137 медработников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, за 23 сентября зафиксировали 140 летальных случаев, госпитализировали 2 060 человек, выздоровели 2 415 человек.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях и в Киеве (465).

За сутки протестировано: методом ПЦР - 40 578 человек, методом ИФА – 10 574 лица, экспресс-тестами – 31 029 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 379 483 человек, из них 2 240 388 человек выздоровели, а 55 424 человек умерли.

Напомним, с 23 сентября Украина находится в "желтой" зоне адаптивного карантина.