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22 сентября 2021, 15:34 237

Ляшко рассказал, для кого в Украине вакцинация станет обязательной

22 сентября 2021, 15:34 237
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Фото: из открытых источников
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Министерство здравоохранения планирует утвердить перечень профессий, которым обязательно надо иметь прививку от COVID-19

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко по результатам заседания Кабмина, передает RegioNews.

Мы считаем целесообразным принять жесткое решение для обеспечения безопасности образовательного процесса и функционирования органов государственной власти, особенно в части предоставления административных услуг, где происходит тесный контакт с потребителями”, - заявил Ляшко.

По его словам, Минздрав утвердит перечень профессий, которым обязательно нужно иметь прививку от COVID-19. В него включат работников учреждений образования, работников центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также работников местных государственных администраций.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине не планируют вводить обязательную вакцинацию от COVID-19. По словам Шмыгаля, власть будет мотивировать людей делать прививки.

коронавирус Минздрав Виктор Ляшко госслужащие вакцинация

 
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