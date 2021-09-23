В Киеве три вуза перешли на дистанционное обучение

из открытых источников

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на соответствующие распоряжения опубликованы на официальных сайтах вузов.

"В период с 23 сентября 2021 года по 13 октября 2021 года проведение всех видов учебных занятий по дневной и заочной формам обучения осуществлять в соответствии с утвержденными расписаниями с использованием технологий дистанционного обучения", — говорится в сообщении университета имени Т. Г. Шевченко.

Как отметили в Киевском лингвистическом университете, обучение студентов с 23 сентября будет проходить "в реальном времени в формате онлайн", а все занятия перенесены на первую смену.

Согласно распоряжению КНЭУ, дистанционное обучение будет продолжаться до тех пор, пока не 80% работников университета не вакцинируются против коронавируса.

Напомним, что с 00 часов 00 минут 23 сентября на территории всех регионов Украины вступил в силу "желтый уровень" эпидемической опасности распространения COVID-19, предусматривает внедрение соответствующих карантинных ограничений, в частности запрет оффлайн работы вузов при условии, если менее 80% преподавателей вакцинировались .