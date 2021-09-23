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23 сентября 2021, 12:01 1410

В Киеве три вуза перешли на дистанционное обучение

23 сентября 2021, 12:01 1410
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из открытых источников
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Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, экономический университет имени Вадима Гетьмана и лингвистический университет ушли на дистанционное обучение

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на соответствующие распоряжения опубликованы на официальных сайтах вузов.

"В период с 23 сентября 2021 года по 13 октября 2021 года проведение всех видов учебных занятий по дневной и заочной формам обучения осуществлять в соответствии с утвержденными расписаниями с использованием технологий дистанционного обучения", — говорится в сообщении университета имени Т. Г. Шевченко.

Как отметили в Киевском лингвистическом университете, обучение студентов с 23 сентября будет проходить "в реальном времени в формате онлайн", а все занятия перенесены на первую смену.

Согласно распоряжению КНЭУ, дистанционное обучение будет продолжаться до тех пор, пока не 80% работников университета не вакцинируются против коронавируса.

Напомним, что с 00 часов 00 минут 23 сентября на территории всех регионов Украины вступил в силу "желтый уровень" эпидемической опасности распространения COVID-19, предусматривает внедрение соответствующих карантинных ограничений, в частности запрет оффлайн работы вузов при условии, если менее 80% преподавателей вакцинировались .

Киев карантин COVID-19 университет дистанционное обучение

 
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