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24 сентября 2021, 13:40 345

Днепропетровщина за один день перешла из "желтой" в "оранжевую" зону карантина

24 сентября 2021, 13:40 345
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Фото из открытых источников
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Днепропетровская область из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции перешла в "оранжевую" зону

Как сообщили в пресс-службе областного совета, соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, пишет RegioNews.

"В течение последних суток имеем 456 новых больных (по состоянию на 24 сентября больных уже 889, — ред). На Днепропетровщине фиксируется рост динамики уровня госпитализаций. Этот показатель не должен превышать 50%, сейчас же он составляет 63,5%. То, как будут разворачиваться события дальше – зависит от каждого жителя Днепра и области: в очередной раз напоминаю людям о важности соблюдения всех карантинных правил", — акцентировал председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Напомним, что 23 октября Украина перешла в "желтую" зону карантина. Правила этой зоны не предусматривают ограничений для транспорта и не ограничивают по времени работу заведений, однако вводится в действие ряд ограничений, которые касаются работы учебных заведений, кинотеатров, кафе, ресторанов.

коронавирус Украина карантин болезнь зона

 
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