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24 сентября 2021, 10:52 1142

Киев и восемь областей по уровню госпитализаций с COVID отвечают "оранжевой" зоне

24 сентября 2021, 10:52 1142
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Фото из открытых источников
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Город Киев и восемь областей Украины из-за превышенного уровня госпитализаций с COVID-19 соответствуют "оранжевой" зоне эпидемической опасности

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

По данным Минздрава, по состоянию на 24 сентября "оранжевой " зоне эпидемической опасности отвечают:

Киев — 50,2%;

Днепропетровская область — 55,7%;

Донецкая область — 88,8%;

Киевская область — 52,4%;

Луганская область — 49,8%, однако еще вчера 61,5%;

Николаевская область — 40,6%, вчера 52,3%;

Харьковская область — 54,5%;

Херсонская область — 52,1%;

Черкасская область — 147,1%.

В этих регионах превышен уровень динамики госпитализаций с коронавирусом (норма для региона "зеленой” зоны — не более чем 50% больных).

В Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Черкасской областях превышение зафиксировано три дня подряд.

Как сообщалось, вчера Украина перешла в "желтую" зону: карантин усилен.

Также известно, что больницы Харькова переполнены. Больные COVID-19 лежат даже в коридорах.

коронавирус госпитализация показатель COVID-19 оранжевая зона

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