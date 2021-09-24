Киев и восемь областей по уровню госпитализаций с COVID отвечают "оранжевой" зоне
Город Киев и восемь областей Украины из-за превышенного уровня госпитализаций с COVID-19 соответствуют "оранжевой" зоне эпидемической опасности
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает RegioNews.
По данным Минздрава, по состоянию на 24 сентября "оранжевой " зоне эпидемической опасности отвечают:
Киев — 50,2%;
Днепропетровская область — 55,7%;
Донецкая область — 88,8%;
Киевская область — 52,4%;
Луганская область — 49,8%, однако еще вчера 61,5%;
Николаевская область — 40,6%, вчера 52,3%;
Харьковская область — 54,5%;
Херсонская область — 52,1%;
Черкасская область — 147,1%.
В этих регионах превышен уровень динамики госпитализаций с коронавирусом (норма для региона "зеленой” зоны — не более чем 50% больных).
В Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Черкасской областях превышение зафиксировано три дня подряд.
Как сообщалось, вчера Украина перешла в "желтую" зону: карантин усилен.