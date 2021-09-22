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22 сентября 2021, 15:05 114

Шкарлет заверил, что дистанционное образование в "жёлтой зоне" будет

22 сентября 2021, 15:05 114
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Фото из открытых источников
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Министр образования и науки Сергей Шкарлет заверил, что при невозможности продолжения очного учебного процесса из-за недостаточного количества вакцинированного персонала, обучение должно продолжаться дистанционно

Об этом министр Сергей Шкарлет сообщил в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Шкарлет сообщил, что правительство обновило карантинные условия по работе учреждений образования. Известно, что при "желтом" уровне посещение учебных заведений соискателями образования будет разрешено при условии наличия не менее чем у 80% работников учебного заведения одного из обязательных документов.

Если в учебном заведении менее 80% работников, имеющих один из необходимых документов, обучение должно продолжаться (!) с использованием технологий дистанционного обучения. Подчеркиваю, образовательный процесс будет продолжаться в дистанционном формате, - написал министр.

Насчет детских садов, начальных классов и спецшкол, то Шкарлет сообщил об изменениях, которые были сегодня внесены в постановление КМУ.

- условие о наличии 80% вакцинированного персонала не будет распространяться на учреждения дошкольного образования, специальные учреждения общего среднего образования, 1-4 классы учреждений ЗСО. Они будут работать в очном формате с соблюдением противоэпидемических норм;

- такое "исключение" будет действовать во время "желтого" и "красного" уровней эпидопасности, - сообщил Шкарлет.

В то же время он обратился к главам ОГА, директорам областных департаментов образования, руководителям всех учебных заведений и всем педагогам с призывом сознательно отнестись к необходимости вакцинации.

Как сообщалось, вчера стало известно, что Госкомиссия запретила "дистанционку" в "желтой" зоне.

Раньше председатель Черновицкой ОГА заявил, что никакого дистанционного обучения не предусматривается: только карантин.

Впоследствии сообщалось, что в Франковске школы закроют на карантин из-за низкой вакцинации: дистанционки в области не будет.

Напомним, Украина с четверга переходит в "желтую" зону карантина.

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