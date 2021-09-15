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15 сентября 2021, 13:11 189

Во Франковске школы закроют на карантин из-за низкой вакцинации: дистанционки в области не будет

15 сентября 2021, 13:11 189
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Фото: из открытых источников
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В Ивано-Франковской области в случае введения "желтой" карантинной зоны, учебные заведения, где вакцинировались менее 80% педагогов, не будут работать в дистанционном режиме, они будут закрыты на карантин

Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, передает RegioNews.

Те заведения, где провакцинируются менее 80% учителей, не будут работать. Они уходят на карантин. Мы не ведем речь о дистанционном обучении", - предупредила Онищук.

Она напомнила, что остановить распространение коронавирусной инфекции возможно только вакцинировавшись.

Напомним, ранее городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив угрожал освободить невакцинированных от коронавируса работников городского совета.

карантин пандемия вакцинация Ивано-Франковская область Дельта

 
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