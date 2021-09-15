Во Франковске школы закроют на карантин из-за низкой вакцинации: дистанционки в области не будет
В Ивано-Франковской области в случае введения "желтой" карантинной зоны, учебные заведения, где вакцинировались менее 80% педагогов, не будут работать в дистанционном режиме, они будут закрыты на карантин
Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, передает RegioNews.
Те заведения, где провакцинируются менее 80% учителей, не будут работать. Они уходят на карантин. Мы не ведем речь о дистанционном обучении", - предупредила Онищук.
Она напомнила, что остановить распространение коронавирусной инфекции возможно только вакцинировавшись.
Напомним, ранее городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив угрожал освободить невакцинированных от коронавируса работников городского совета.
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