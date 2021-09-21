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21 сентября 2021, 15:32 4468

Сразу четыре области Украины могут попасть в "красную" зону карантина

21 сентября 2021, 15:32 4468
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Фото: из открытых источников
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Четыре региона Украины могут попасть в "красную" зону карантина уже в течении ближайших 2-3 недель

Как передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

"Это и западная Украина, а также Харьковская, Луганская область, которая снова возобновила большие темпы роста заболеваемости, Житомирская область и из западных регионов наиболее критическую динамику показывает - Львовская область. Эти четыре области - потенциальные кандидаты на вхождение в "красный" уровень", - отметил он.

По его словам, попадание в "красную" зону регионов ожидается не на ближайшей неделе.

"В течение 2-3 недель. Мы можем говорить о потенциальном вхождении в "красный" уровень", - объяснил он.

Ранее сообщалось, что с четверга, 23 сентября, на всей территории Украины будет установлен "желтый" уровень эпидемической опасности.

красная зона карантин область регионы Минздрав Украина

 
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