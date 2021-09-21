Украина с четверга переходит в "желтую" зону карантина

Телеграм премьера

С четверга, 23 сентября, на всей территории Украины будет установлен "желтый" уровень эпидемической опасности.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По его словам соответствующее решение приняла Государственная комиссия по технико-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Кроме этого заработают новые правила адаптивного карантина, которые ослабляют ограничения для тех учреждений хозяйствования и образования, в которых вакцинировано первой дозой не менее 80% персонала.

"Мы изменили подход к карантинным ограничениям и позволили работу таким заведениям, чтобы не останавливать экономический и образовательный процесс в нашей стране. Государство предоставило возможность каждому гражданину прививаться бесплатно различными вакцинами на выбор. Вакцинация остается приоритетом в противодействии распространению болезни",-заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

В то же время, ограничения посещения ТРЦ, спортзалов и других заведений. Их владельцы в "желтой" зоне могут решить пропускать только вакцинированных посетителей.