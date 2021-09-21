09:12  21 сентября
В Украине выявили еще 5100 новых случаев COVID
09:26  21 сентября
Киев сможет избежать жесткого локдауна при новой волне заболевания - Кличко
08:32  21 сентября
На Донбассе ранили бойца ООС: боевики били из запрещенных вооружений
UA | RU
UA | RU
21 сентября 2021, 13:20 157

Украина с четверга переходит в "желтую" зону карантина

21 сентября 2021, 13:20 157
Читайте також українською мовою
Телеграм премьера
Читайте також
українською мовою

С четверга, 23 сентября, на всей территории Украины будет установлен "желтый" уровень эпидемической опасности.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По его словам соответствующее решение приняла Государственная комиссия по технико-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Кроме этого заработают новые правила адаптивного карантина, которые ослабляют ограничения для тех учреждений хозяйствования и образования, в которых вакцинировано первой дозой не менее 80% персонала.

"Мы изменили подход к карантинным ограничениям и позволили работу таким заведениям, чтобы не останавливать экономический и образовательный процесс в нашей стране. Государство предоставило возможность каждому гражданину прививаться бесплатно различными вакцинами на выбор. Вакцинация остается приоритетом в противодействии распространению болезни",-заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

В то же время, ограничения посещения ТРЦ, спортзалов и других заведений. Их владельцы в "желтой" зоне могут решить пропускать только вакцинированных посетителей.

карантин COVID-19 премьер комиссия жёлтая зона

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Письма из Германии. Как повлияет на выборы в Харькове расследование обстоятельств смерти Кернеса
Новые откровения Кивы. Станет ли скандал на Полтавщине началом конца ОПЗЖ
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua