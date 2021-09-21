Какой документ нужен педагогам для работы в "желтой зоне" карантина - разъяснение Минобразования

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В желтой зоне карантина смогут в очном формате работать только те учебные заведения, где по меньшей мере 80% работников имеют документы о вакцинации

Как передает RegioNews, в Министерстве образования Украины рассказали, какие документы может иметь персонал учебного заведения.

Для работы учреждения образования в "желтой" зоне карантина по крайней мере 80% персонала должны иметь один из этих документов:

"желтый" сертификат (подтверждает получение 1 дозы вакцины);

"зеленый" сертификат (подтверждает завершение вакцинации);

международное свидетельство о вакцинации;

справка 063 (выдается семейным врачом после прививки одной дозой вакцины);

COVID-сертификат о выздоровлении от коронавируса.

Как сообщалось, Украина с четверга переходит в "желтую" зону карантина.

Вместе с тем, сразу четыре области Украины могут попасть в "красную" зону карантина.