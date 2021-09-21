Какой документ нужен педагогам для работы в "желтой зоне" карантина - разъяснение Минобразования
В желтой зоне карантина смогут в очном формате работать только те учебные заведения, где по меньшей мере 80% работников имеют документы о вакцинации
Как передает RegioNews, в Министерстве образования Украины рассказали, какие документы может иметь персонал учебного заведения.
Для работы учреждения образования в "желтой" зоне карантина по крайней мере 80% персонала должны иметь один из этих документов:
"желтый" сертификат (подтверждает получение 1 дозы вакцины);
"зеленый" сертификат (подтверждает завершение вакцинации);
международное свидетельство о вакцинации;
справка 063 (выдается семейным врачом после прививки одной дозой вакцины);
COVID-сертификат о выздоровлении от коронавируса.
Как сообщалось, Украина с четверга переходит в "желтую" зону карантина.
Вместе с тем, сразу четыре области Украины могут попасть в "красную" зону карантина.