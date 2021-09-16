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16 сентября 2021, 21:13 5

Вслед за Буковиной и Прикарпатьем, Киевская ОГА пригрозила закрыть школы, где недостаточно вакцинированных

16 сентября 2021, 21:13 5
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Фото из открытых источников
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В Киевской области закроют школы, если в них будет недостаточно вакцинированных работников. При введении "желтой" зоны в учебных заведениях должно быть привито не менее 80% педагогов

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской ОГА, передает RegioNews.

В этом году наша область имеет возможность полноценно функционировать даже в усиленных карантинных нормах. Но есть условие - будут работать только те школы, где вакцинировано 80% работников. В лицее сейчас, например, прививку получил 61% учителей, - заявил глава Киевской ОГА Василий Володин.

При этом он добавил, что если до 20 сентября не будет вакцинировано 80% работников, то дистанционно уроки проводится не будут.

Володин подчеркнул, что такая мера является вынужденной, поскольку в области начало расти количество больных коронавирусом, а также увеличивается уровень госпитализации.

Требование иметь 80% вакцинированных в коллективе касается всех - и социальной сферы и бизнеса. К тому же прививка сейчас - это единственный способ защититься от болезни, - добавил он.

Как сообщалось, стал известен дедлайн, в который главы Киева и областей должны обеспечить вакцинацию 80% педагогов.

Раньше председатель Черновицкой ОГА заявил, что никакого дистанционного обучения не предусматривается: только карантин.

Также известно, что во Франковске школы закроют на карантин из-за низкой вакцинации: дистанционки в области не будет.

карантин ОГА Киевская область вакцинация дистанционное обучение

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