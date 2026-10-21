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21 октября 2026, 07:57

Почти 800 ударов по Запорожью и области: один человек погиб, еще шесть ранены

21 октября 2026, 07:57
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Фото: Совет обороны Запорожской области
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За прошедшие сутки российские войска нанесли 795 ударов по 59 населенным пунктам Запорожской области. Один человек погиб, еще шестеро получили ранения

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

Российские войска нанесли 30 авиаударов по ряду населенных пунктов области, в частности Балабино, Новониколаевке, Малокатериновке, Орехову, Вольнянке и Желтой Круче.

Также зафиксировано 603 атаки беспилотниками разных модификаций, преимущественно FPV-дронами. Под ударом оказались Запорожье, Вольнянск, Кушугум, Камышеваха, Степногорск, Орехов, Гуляйпольское и десятки других населенных пунктов.

Кроме того, оккупанты шесть раз обстреляли территорию области из реактивных систем залпового огня. Еще 156 артиллерийских ударов пришлись на населенные пункты региона.

В результате обстрелов повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры. В общем поступило 108 сообщений о повреждениях.

Напомним, в Днепропетровской области в результате российских атак 20 октября погибли двое мужчин, еще семь человек получили ранения. В течение дня российские войска почти 70 раз атаковали четыре района области беспилотниками и артиллерией.

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война обстрелы Запорожье Запорожская область повреждения российская армия гражданские
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