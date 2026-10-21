Удар по жилой многоэтажке в Киеве: погиб человек

Иллюстративное фото: из открытых источников

Утром 21 октября в Святошинском районе БпЛА упал на 24-этажный жилой дом, возник пожар

Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и КГВА, передает RegioNews.

В результате удара погиб один человек. Еще один пострадал и получает необходимую медицинскую помощь.

Экстренные службы работают над ликвидацией последствий атаки.

Напомним, в ночь на 21 октября россияне массированно атаковали беспилотниками поселок Коротич Харьковского района. Погибли 81-летняя женщина и 83-летний мужчина. Еще 11 человек подверглись острой реакции на стресс.