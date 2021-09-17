Шестилетний школьник "заминировал" гимназию на Полтавщине

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Менее чем за час работники Полтавского райуправления полиции установили, кто сообщил по телефону о заминировании Россошенской гимназии

Об этом сообщает начальник отдела №2 Полтавского районного управления полиции Максим Евграфов, передает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавщины.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, менее чем за час установила лицо, сообщившее о заминировании гимназии. Им оказался 6-летний ученик начальной школы этой же гимназии. На одного из родителей составлен административный протокол по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях, - рассказал Евграфов.

Тем временем специалисты обследовали помещения и прилегающую территорию учебного заведения. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

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