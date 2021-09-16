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16 сентября 2021, 12:52 2337

В МОН разъяснили, как будут работать учебные заведения с 20 сентября

16 сентября 2021, 12:52 2337
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Фото: из открытых источников
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В Министерстве образования и науки рассказали, как будут работать учебные заведения с 20 сентября в случае внедрения "желтого" или "красного" уровня эпидемической опасности

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

В случае введения "желтого" уровня эпидемической опасности посещение учебных заведений будет разрешено при условии наличия не менее чем у 80% работников учебного заведения документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации, или международного, внутреннего или иностранного сертификата.

В случае введения "красного" уровня эпидемической опасности посещение учебных заведений будет разрешено, если 100% работников учебного заведения будут иметь документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, или международный, внутренний или иностранный сертификат.

Сертификат может подтверждать:

  • вакцинацию от COVID-19 полным курсом однодозной или дводозной вакцины (зеленые сертификаты);
  • отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции;
  • выздоровление лица от указанной болезни.

Действие сертификата должно быть подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Портала Дія (Дія).

Напомним, Кабинет министров Украины внес изменения в постановления, устанавливающие новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID. Соответствующие изменения вступают в силу с 20 сентября.

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