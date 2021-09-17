Шестирічний школяр "замінував" гімназію на Полтавщині

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Менш ніж за годину працівники Полтавського райуправління поліції встановили, хто повідомив по телефону про замінування Розсошенської гімназії

Про це повідомляє начальник відділу №2 Полтавського районного управління поліції Максим Євграфов, передає RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Полтавщини.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, менше ніж за годину встановила особу, яка повідомила про замінування гімназії. Ним виявився 6-річний учень початкової школи цієї ж гімназії. На одного з батьків складений адміністративний протокол за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, - розповів Євграфов.

Тим часом фахівці обстежили приміщення та прилеглу територію навчального закладу. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

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