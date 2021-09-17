09:02  17 вересня
Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 6600 нових випадків
08:49  17 вересня
Українцям, яких Росія незаконно позбавила волі, виплатять по 100 тисяч
08:09  17 вересня
Бойовики обстріляли цивільну інфраструктуру у двох селах Донбасу: поранено місцевого жителя
UA | RU
UA | RU
17 вересня 2021, 11:35 302

Шестирічний школяр "замінував" гімназію на Полтавщині

17 вересня 2021, 11:35 302
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Менш ніж за годину працівники Полтавського райуправління поліції встановили, хто повідомив по телефону про замінування  Розсошенської гімназії

Про це повідомляє начальник відділу №2 Полтавського районного управління поліції Максим Євграфов, передає RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Полтавщини.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, менше ніж за годину встановила особу, яка повідомила про замінування гімназії. Ним виявився 6-річний учень початкової школи цієї ж гімназії. На одного з батьків складений адміністративний протокол за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, - розповів Євграфов.

Тим часом фахівці обстежили приміщення та прилеглу територію навчального закладу. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Як повідомлялося, 6 вересня на Київщині затримали псевдомінера Чорнобильської АЕС.

Також учора в Рівному "мінували" Господарський суд.

мінування поліція школа Полтавська область ученики

Отруєння школярів у Хмельницькому: всіх пацієнтів виписали з лікарні
17 вересня 2021, 10:33
У МОН роз'яснили, як працюватимуть заклади освіти з 20 вересня
16 вересня 2021, 12:52
У Полтаві на уроці померла школярка
16 вересня 2021, 11:40
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram