В Полтаве на уроке умерла школьница

В Полтаве умерла 10-летняя школьница после занятий на уроке физкультуры

Как сообщили в полиции, ребенку стало плохо и он потерял сознание, пишет RegioNews.

Несчастный случай произошел 15 сентября. По предварительной информации следствия, ребенок учился в лицее №33 Полтавского городского совета. На уроке физкультуры девочке стало плохо и она потеряла сознание.

Медработник школы и учитель физкультуры сразу начали реанимационные мероприятия и вызвали карету экстренной медицинской помощи. Скорая, приехавшая на вызов, доставила ребенка в больницу, но спасти жизнь девочки не удалось.

Обстоятельства и причина смерти ребенка устанавливаются.

Напомним, недавно в детском лагере на Киевщине умер 12-летний мальчик.