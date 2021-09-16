В Полтаве на уроке умерла школьница
В Полтаве умерла 10-летняя школьница после занятий на уроке физкультуры
Как сообщили в полиции, ребенку стало плохо и он потерял сознание, пишет RegioNews.
Несчастный случай произошел 15 сентября. По предварительной информации следствия, ребенок учился в лицее №33 Полтавского городского совета. На уроке физкультуры девочке стало плохо и она потеряла сознание.
Медработник школы и учитель физкультуры сразу начали реанимационные мероприятия и вызвали карету экстренной медицинской помощи. Скорая, приехавшая на вызов, доставила ребенка в больницу, но спасти жизнь девочки не удалось.
Обстоятельства и причина смерти ребенка устанавливаются.
Напомним, недавно в детском лагере на Киевщине умер 12-летний мальчик.
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