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06 сентября 2021, 13:46 33

На Киевщине задержали псевдоминера Чернобыльской АЭС

06 сентября 2021, 13:46 33
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Фото СБУ
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В городе Славутич Киевской области правоохранители задержали мужчину, который сообщал о ложных минированиях Чернобыльской АЭС

Об этом пишет пресс-служба СБУ в Киеве и Киевской области, передает RegioNews.

Сообщается, что в июле этого года злоумышленник отправил на электронный адрес Чернобыльской АЭС сообщения о минировании и взрыве атомной электростанции.

Именно этот мужчина ранее неоднократно сообщал о минировании ЧАЭС и других объектов критической инфраструктуры, которые находятся в Чернобыльской зоне отчуждения и зоне обязательного отселения, - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыск в квартире мужчины, в ходе которого изъяли 23 жестких компьютерных диска, планшет, ноутбук, флешнакопители, 2 мобильных телефона.

Решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, 28 июля правоохранители Киевщины проверяли информацию о минировании ЧАЭС. Анонимное сообщение поступило на электронную почту ЧАЭС.

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