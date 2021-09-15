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Директора школы в Хмельницком, где отравились 92 ученика, хотят отстранить от обязанностей
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15 сентября 2021, 08:26 624

Директора школы в Хмельницком, где отравились 92 ученика, хотят отстранить от обязанностей

15 сентября 2021, 08:26 624
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Фото: Facebook
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После громкого случая отравления детей в одной из школ Хмельницкого, туда с проверкой пришли чиновники из Киева. Следствием их визита стала рекомендация отстранить руководителя учебного заведения от работы

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Офисе президента.

"За допущение таких случаев недобросовестного отношения к своим обязанностям и невыполнение санитарных норм поварами и персоналом, а также за отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства должны нести реальную ответственность", - отметила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Соколовская.

По ее словам, директора школы, в которой отравились дети, рекомендовано отстранить от исполнения обязанностей. Кроме того, будет проведена проверка получения санитарных книжек работниками пищеблока и наличия всех необходимых анализов и обследований.

Сейчас в школе работает комиссия, которая устанавливает все детали отравления. Ранее сообщалось, что причиной стал возбудитель золотистого стафилококка.

"Установлен источник возбудителя инфекции - у 4 работников пищеблока обнаружен золотистый стафилококк, который также был найден в трех образцах отобранных блюд и в 27 образцах смывов", - отметил главный санврач Игорь Кузин.

По словам Кузина, у некоторых детей во время обследования обнаружили коронавирус. Пока новых случаев не установлено, а 8 переболевших детей уже выписали из больницы.

Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки планирует провести комплексную проверку всех учебных заведений Хмельницкой области по соблюдению санитарного регламента.

Напомним, что отравление в школьной столовой Хмельницкого произошло 8 сентября. В Департаменте образования и науки Хмельницкого горсовета решили, что образовательный процесс с 9 сентября в начальной школе и дошкольном подразделении будет осуществляться с помощью использования технологий дистанционного обучения.

11 сентября из-за массового отравления школьников начальных классов, что произошло в Хмельницком, 39 родителей учеников обратились в полицию.

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